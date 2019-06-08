Горячкина сыграла вничью с Марией Музычук в седьмом туре турнира претенденток

ТАСС, 8 июня. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с украинкой Марией Музычук в партии седьмого тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам. Соревнование проходит в Казани.

В других партиях седьмого тура россиянка Валентина Гунина белыми обыграла китаянку Тань Чжунъи, россиянка Александра Костенюк сыграла вничью с украинкой Анной Музычук, еще одна представительница России Екатерина Лагно также завершила вничью партию с грузинкой Наной Дзагнидзе.

По итогам семи туров Горячкина продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 5,5 очка, второе место делят Дзагнидзе и Лагно (по 4), далее идут Костенюк, Гунина и сестры Музычук (по 3). Турнирную таблицу замыкает Тань Чжунъи (2,5). Партии восьмого тура состоятся 9 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.