Сборная России по футболу обновила свой рекорд результативности в одном матче

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу побила собственный рекорд результативности в одном матче, забив девять мячей во встрече отборочного этапа чемпионата Европы 2020 против команды Сан-Марино - 9:0. Игра прошла в Саранске.

В составе россиян покером отметился Артем Дзюба (31, с пенальти, 73, 76 и 88-я минуты), дублем отличился Федор Смолов (77, 83), по голу забили Федор Кудряшов (36), Антон Миранчук (41) и в свои ворота забил защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи (25).

Предыдущие рекорды результативности россиян были установлены в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года против сборной Лихтенштейна (7:0), в котором Дзюба отметился покером, а также в игре отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года против команды Сан-Марино (7:0).

Самое крупное поражение сборная Сан-Марино потерпела в игре против немцев в 2006 году - 0:13, сборная в истории побеждала только один раз - в 2004 году в матче против команды Лихтенштейна (1:0). Сборная Сан-Марино забила 23 гола за свою историю, лучшим бомбардиром команды является Энди Сельва (8 мячей). Сборная Сан-Марино занимает последнее, 211-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).