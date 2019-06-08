Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Артем Дзюба (31, с пенальти, 73, 76, 88-я минуты), Федор Кудряшов (36), Антон Миранчук (41) и Федор Смолов (77, 83), еще один мяч в свои ворота после прострела Александра Головина отправил защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи, открыв счет на 25-й минуте.

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Сан-Марино со счетом 9:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На встрече, которая прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", присутствовал 42 241 зритель, что является рекордом посещаемости арены.

В предыдущий раз четыре мяча в одном матче в составе сборной России также забивал Дзюба, в 2015 году форвард четырежды отличился в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года против команды Лихтенштейна (7:0). Дзюба забил 20 голов в составе сборной России, по этому показателю он обошел Валерия Карпина и Андрея Аршавина, имеющих в активе по 17 мячей. Выше в списке бомбардиров сборной располагаются Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30). Кудряшов и Антон Миранчук впервые отличились в официальных матчах за национальную команду.

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории. Предыдущий рекорд российской команды был установлен в матчах с командами Сан-Марино в 1995 году и Лихтенштейна в 2015-м, в обеих встречах россияне обыгрывали своего соперника со счетом 7:0. Сборная СССР дважды побеждала с разницей в 10 мячей - в 1955 году в товарищеском матче советские футболисты разгромили команду Индии со счетом 11:1, а в 1957-м - сборную Финляндии в квалификации чемпионата мира 1958 года со счетом 10:0.

Сборные России и Сан-Марино провели третий очный матч. В предыдущих двух встречах, которые состоялись в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года, российские футболисты также громили своего соперника. Первый матч, прошедший в октябре 1994 года, завершился со счетом 4:0 в пользу сборной России, второй, состоявшийся в июне 1995-го, - со счетом 7:0.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Сан-Марино, не имея в активе ни одного очка, идет на последней, шестой позиции. В следующем туре сборная России в Нижнем Новгороде сыграет с командой Кипра, сборная Сан-Марино на выезде встретится с командой Казахстана, оба матча пройдут 11 июня.