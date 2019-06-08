Немцы Кравиц и Мис выиграли Roland Garros в парном разряде

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис одержали победу над французами Жереми Шарди и Фабрисом Мартеном в финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут, немцы одержали победу со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Кравиц и Мис впервые в карьере пробились в финал турнира серии Большого шлема. В феврале текущего года немецкие теннисисты одержали победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Нью-Йорке.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд Roland Garros составляет €42,66 млн.