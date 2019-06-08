Черчесов посоветовал российским топ-клубам обратить внимание на футболиста Кудряшова

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Ведущие футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) должны обратить внимание на защитника сборной России и турецкой команды "Истанбул Башакшехир" Федора Кудряшова. Такое мнение на пресс-конференции в субботу по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Кудряшов в матче против команды Сан-Марино забил один из мячей, после его удара счет стал разгромным - 3:0. Российская сборная одержала самую крупную победу в своей истории - 9:0.

"Кудряшов у меня в "Спартаке" играл в 18 лет, - сказал Черчесов. - Полгода в Турции пошли ему на пользу. Кстати, в Бельгии и Казахстане (в матчах отборочного турнира ЧЕ-2020 против сборных этих стран - прим. ТАСС) он тоже сыграл отлично. Кудряшов сейчас перед выбором - оставаться ли в Турции, внимание нашим топ-клубам - Кудряшов в раздумьях".

Кудряшов выступает за "Истанбул Башакшехир" с зимы 2019 года. В составе турецкой команды он принял участие в восьми матчах, забив один гол. Контракт 32-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2019 года.