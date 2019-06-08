Газзаев назвал матч со сборной Сан-Марино хорошей тренировкой для российских футболистов

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по футболу провела хорошую тренировку, разгромив команду Сан-Марино. Таким мнением с ТАСС в субботу после игры поделился по телефону бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

В субботу в Саранске российские футболисты в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0. Это самая крупная победа в истории национальной сборной.

"Победа есть победа, всегда приятно побеждать, тем более установили рекорд, - сказал Газзаев. - Конечно, сборная Сан-Марино - слабенькая команда, тем не менее наша сборная провела очень хорошую тренировку, игроки очень ответственно подошли к матчу, несмотря на слабость соперника. Надо идти дальше и выходить из группы. Говорить о каких-то тактических нюансах и индивидуальном мастерстве нет смысла, потому что сборная Сан-Марино является слабейшей в европейском футболе, но победа есть победа, поэтому всех поздравляю".

"Есть задача выйти на чемпионат Европы напрямую, а выделять кого-то из состава сборной нет смысла. Это не тот спарринг-партнер, по которому можно судить о чем-то. Каждая команда имеет право участвовать в таких турнирах, и для Сан-Марино это престиж. Конечно, никаких целей они не ставят перед собой, это олимпийский принцип - главное не победа, а участие", - добавил собеседник агентства.

По мнению Газзаева, победа над командой Сан-Марино так же важна, как и в любом другом матче. "Победа над любым соперником, будь то Бельгия или Сан-Марино, приносит три балла. Надо набирать очки и выходить из группы, вот и все", - заключил Газзаев.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Сан-Марино, не имея в активе ни одного очка, идет на последней, шестой позиции. В следующем туре сборная России в Нижнем Новгороде сыграет с командой Кипра, сборная Сан-Марино на выезде встретится с командой Казахстана, оба матча пройдут 11 июня.