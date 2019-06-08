Шалимов: болельщики помогли сборной России настроиться на матч с командой Сан-Марино

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу сумела правильно настроиться на матч против команды Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года благодаря болельщикам, которые пришли поддержать российскую команду на стадионе "Мордовия-Арена". Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России, бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

В субботу сборная России установила новый рекорд собственной результативности, забив девять безответных мячей в ворота команды Сан-Марино. На матче присутствовал 42 241 зритель при общей вместимости стадиона в 44 тыс. болельщиков.

"Понятно, что наша команда играла против слабого соперника, но я рад победе ребят, не так просто забить девять мячей даже против слабой команды, - сказал Шалимов. - У сборной был серьезный настрой на все 90 минут, за это стоит поблагодарить наших болельщиков, которые большим количеством пришли на стадион на игру против такой команды. Эта победа важна для игроков, потому что им непросто было сразу после окончания сезона провести еще две недели на сборах".

Шалимов похвалил схему, которую избрала российская сборная на эту игру: "Четыре защитника, двое крайних [защитников] активно высоко поднимались и подключались к нападению, играли в одного нападающего при трех атакующих полузащитниках. Мне нравится такая атакующая схема, наши ребята комбинировали, играли низом, использовали фланги, эта та игра, которую хочется видеться у сборной. Единственный недочет - мы подали много угловых, но не создали ничего опасного после них, на это стоит обратить внимание".

Также 50-летний специалист отметил, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов правильно поступил, не выпустив в основном составе дебютантов: "Тренерский штаб две недели смотрел на футболистов, поэтому тренерам было виднее, кого выпускать".

Следующий матч сборная России проведет в Нижнем Новгороде против команды Кипра 11 июня.