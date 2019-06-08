Прядкин: матч в Саранске подтвердил необходимость проведения игр сборной в регионах

САРАНСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Игра между сборными России и Сан-Марино в Саранске подтвердила необходимость проведения футбольных матчей за пределами Москвы. Об этом ТАСС после матча в субботу сказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

В субботу в Саранске российские футболисты в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0. Это самая крупная победа в истории сборной России.

"Нам очень понравилась и сама атмосфера, и игра, и то, как в Саранске встречали сборную местные власти, фанаты, болельщики, - сказал Прядкин. - Очень много людей приехало из Москвы, из ближайших городов. Это очень здорово, что проводим матчи в регионах. Сегодня мы еще раз подтвердили то, что необходимо это делать, потому что футбол любят у нас везде, и везде нужно футбол привозить и показывать, и играть на таком высоком уровне".

"По игре мы, конечно, ожидали, что Сан-Марино не находится в топовых сборных, но все равно наши ребята молодцы, огромное спасибо им, они принесли радость. Во-первых, первая победа, какая бы она ни была, с большим счетом - это очень здорово, тем более это рекорд по счету. Но, с другой стороны, это придаст уверенности накануне игры с Кипром, которая будет непростой, поэтому мы удовлетворены результатом", - заключил Прядкин.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Сан-Марино, не имея в активе ни одного очка, идет на последней, шестой позиции. В следующем туре сборная России в Нижнем Новгороде сыграет с командой Кипра 11 июня.