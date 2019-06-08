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Формула-1

Гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 12-м
Себастьян Феттель EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Себастьян Феттель
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 8 июня. Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.

Лучший круг Феттель проехал за 1 минуту 10,240 секунды. Вторым стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (отставание 0,206 секунды), третье время показал партнер Феттеля по команде Шарль Леклер из Монако (+0,680).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят выбыл после второго сегмента квалификации и занял 12-ю позицию. Его напарник таец Александер Албон стал 14-м.

Гонка пройдет в воскресенье.

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