IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение федерации легкой атлетики РФ

В субботу о продлении отстранения ВФЛА со ссылкой на свой источник сообщило агентство AFP. Заседание совета IAAF, на котором должен быть рассмотрен статус ВФЛА, проходит в Монако с 8 по 9 июня.

МОНАКО, 8 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию , согласно которой совет организации принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом говорится в ответе IAAF на запрос ТАСС.

"Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу", - сообщили в IAAF.

Совет IAAF примет решение по вопросу членства ВФЛА на основе рекомендации, которую вынесет рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном. Источники ТАСС считают, что AFP с могло сделать вывод о решении совета IAAF на том основании, что рабочая группа рекомендует продлить отстранение ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов. В их числе чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 60 и 110 м с барьерами).