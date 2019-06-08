Российские ватерполистки проиграли итальянкам в полуфинале Мировой лиги

ТАСС, 8 июня. Женская сборная России по водному поло в серии пенальти проиграла команде Италии в полуфинальном матче Мировой лиги 2019 года. Суперфинал проходит в Будапеште.

Основное время завершилось со счетом 9:9. В серии послематчевых пенальти точнее оказались итальянки - 4:3.

В другом полуфинале сборная США обыграла команду Нидерландов со счетом 8:6. Матч за третье место и финал турнира пройдут в воскресенье.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 12 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза - третье (2006, 2017, 2018).

Текущий турнир завершится 9 июня. Победитель получит лицензию на Олимпийские игры 2020 года.