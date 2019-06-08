Чемпионы мира французы проиграли команде Турции в отборе ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 8 июня. Сборная Франции по футболу проиграла команде Турции со счетом 0:2 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Забитыми мячами отметились Каан Айхан (30-я минута) и Дженгиз Ундер (40). Для сборной Франции, которая в прошлом году стала победителем чемпионата мира, проходившего в России, это поражение стало первым в текущем отборочном турнире. Турецкие футболисты одержали третью победу в трех матчах.

В других матчах группы H сборная Исландии обыграла команду Албании со счетом 1:0, сборная Молдавии с тем же счетом переиграла команду Андорры. В турнирной таблице группы лидирует сборная Турции, набравшая 9 очков, далее идут команды Франции, Исландии (по 6), Албании, Молдавии (по 3), Андорры (0).