Чемпионы мира французы проиграли команде Турции в отборе ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 8 июня. Сборная Франции по футболу проиграла команде Турции со счетом 0:2 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Забитыми мячами отметились Каан Айхан (30-я минута) и Дженгиз Ундер (40). Для сборной Франции, которая в прошлом году стала победителем чемпионата мира, проходившего в России, это поражение стало первым в текущем отборочном турнире. Турецкие футболисты одержали третью победу в трех матчах.
В других матчах группы H сборная Исландии обыграла команду Албании со счетом 1:0, сборная Молдавии с тем же счетом переиграла команду Андорры. В турнирной таблице группы лидирует сборная Турции, набравшая 9 очков, далее идут команды Франции, Исландии (по 6), Албании, Молдавии (по 3), Андорры (0).
В группе C прошли два матча. Сборная Германии обыграла команду Белоруссии - 2:0, сборная Северной Ирландии оказалась сильнее команды Эстонии - 2:1. В таблице первое место занимают североирландцы (9), далее идут немцы (6), голландцы (3), эстонцы и белорусы (0). Во встречах группы E сборная Венгрии обыграла команду Азербайджана - 3:1, сборная Хорватии одержала победу над командой Уэльса - 2:1. В турнирной таблице первой идет сборная Венгрии (6), следом расположились команды Хорватии (6), Уэльса, Словакии (по 3) и Азербайджана (0).
Сборная Италии в группе J разгромила команду Греции со счетом 3:0, финны оказались сильнее боснийцев - 2:0, а футболисты из Армении одержали крупную победу над представителями Лихтенштейна - 3:0. В турнирной таблице итальянцы занимают первое место (9), далее идут сборные Финляндии (6), Греции, Боснии и Герцеговины (по 4), Армении (3) и Лихтенштейна (0).
Отборочный турнир чемпионата Европы - 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.