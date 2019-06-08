Сборная России посвятила разгромную победу над командой Сан-Марино футболисту Газинскому

ТАСС, 9 июня. Сборная России по футболу посвятила самую крупную победу в своей истории над сборной Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года травмированному полузащитнику Юрию Газинскому. Об этом говорится в видеообращении российской команды, опубликованном в Twitter сборной.

Встреча сборных России и Сан-Марино прошла в субботу в Саранске и завершилась со счетом 9:0. Газинский был вызван в команду на летние отборочные матчи, однако во время контрольной встречи против московского клуба "Чертаново" (6:0) полузащитник получил травму плеча, из-за которой выбыл на неопределенный срок. 7 июня Газинский успешно перенес операцию.