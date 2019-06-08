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Сборная России посвятила разгромную победу над командой Сан-Марино футболисту Газинскому

Полузащитник получил травму плеча в контрольном матче с клубом "Чертаново" 3 июня

ТАСС, 9 июня. Сборная России по футболу посвятила самую крупную победу в своей истории над сборной Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года травмированному полузащитнику Юрию Газинскому. Об этом говорится в видеообращении российской команды, опубликованном в Twitter сборной.

Встреча сборных России и Сан-Марино прошла в субботу в Саранске и завершилась со счетом 9:0. Газинский был вызван в команду на летние отборочные матчи, однако во время контрольной встречи против московского клуба "Чертаново" (6:0) полузащитник получил травму плеча, из-за которой выбыл на неопределенный срок. 7 июня Газинский успешно перенес операцию.

"Юра, выздоравливай, мы все очень переживаем за тебя и желаем скорейшего восстановления, - сказал от имени сборной капитан команды Артем Дзюба. - Все парни с тобой, эту победу посвящаем тебе".

В следующем матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная России 11 ноября примет команду Кипра. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

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