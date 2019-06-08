Попали в девятку. Сборная России по футболу рекордно разгромила команду Сан-Марино

САРАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в истории в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Игра прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске при 42 241 болельщике и завершилась со счетом 9:0. Забитыми мячами в составе российской команды отметились нападающий Артем Дзюба (31, 73, 76, 88-я минуты), защитник Федор Кудряшов (36), полузащитник Антон Миранчук (41), также дубль на счету форварда Федора Смолова (77, 83), для которого эти забитые мячи стали 100-м и 101-м в карьере. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи, открыв счет на 25-й минуте.

Дзюба забил 20 голов в составе сборной России, по этому показателю он обошел Валерия Карпина и Андрея Аршавина, имеющих по 17 мячей, а также сравнялся с бывшими игроками сборной СССР Анатолием Банишевским, Виктором Понедельником и Игорем Численко. Выше в списке бомбардиров сборной СССР/России располагаются Роман Павлюченко (21), Виктор Колотов (22), Эдуард Стрельцов (25), Валентин Иванов, Владимир Бесчастных (26), Олег Протасов (29), Александр Кержаков (30) и Олег Блохин (42). Кудряшов и Антон Миранчук впервые отличились в официальных матчах за национальную команду. Сборная России побила рекорд результативности, который был установлен в 1995 году также в матче командой Сан-Марино. Тогда россияне добились победы со счетом 7:0, участие в игре принимал нынешний тренер национальной сборной Станислав Черчесов. В 2015 году россияне обыграли команду Лихтенштейна также со счетом 7:0. "Я вспомнил, что играл в том матче, когда мы выиграли со счетом 7:0, но я не помню тот рекорд, он в карьере мне не помог. Мы играли сегодня правильно и сумели воплотить это в голы. Если бы не пресс-конференция, я бы уже забыл этот матч", - заявил Черчесов. Праздник удался Саранск стал 12-м по счету городом за пределами Московской области, который принял матч сборной России. Мэр города Петр Тултаев еще до матча заявил ТАСС, что для Саранска эта игра - "дело чести и престижа". "Мы хотим не просто провести футбольный матч, а организовать настоящий праздник спорта", - отметил он. Праздник действительно удался - особенная атмосфера царила в городе с самого утра. В Саранск приехало множество болельщиков из других городов, для них и местных жителей в течение всего дня была организована масштабная развлекательная программа. На разных площадках города проходили концерты, тематические мастер-классы и розыгрыши призов. Дважды за день в городе были организованы автограф-сессии с бывшими игроками сборной России Андреем Тихоновым, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым.

На эту тему Саранск в атмосфере праздника. Как болельщики проводят время в ожидании матча сборной РФ

После матча Тултаев сказал ТАСС, что остался доволен организацией. "Сборная поставила рекорд - впервые за всю историю выиграла со счетом 9:0, - сказал Тултаев. - И где? В Саранске, это о чем говорит - тут все этому благоприятствует, это праздник души, причем на все лады, мне кажется, больше и пожелать нечего", - добавил мэр Саранска. Понравилось в Саранске и сборной России. "Нам понравилось в Саранске, рады, что для матча сборной выбрали "Мордовия-Арену", - сказал Черчесов. - Здесь классные болельщики, спасибо им. Не хотел бы обижать Москву и Питер, там бывают аншлаги, но у нас есть понимание, что с Сан-Марино и Кипром правильно играть в Саранске и Нижнем Новгороде". После матча капитан сборной Артем Дзюба отметил, что он был приятно удивлен любовью Саранска к футболу и сборной. "Очень рады, что победили, тем более впервые в истории с таким счетом, после шестого, седьмого гола даже начали кричать: "10:0". В целом потрясающая атмосфера, до этого было мнение, что в Саранске не очень любят футбол, но приношу свои извинения болельщикам города. Есть стадион, инфраструктура, и сразу другое отношение, встретили нас очень гостеприимно", - сказал Дзюба. Победа на классе Во время матча болельщики на стадионе не замолкали ни на минуту, чему способствовала яркая игра сборной России и обилие голов в ворота соперника. Хозяева поля завладели преимуществом с первых минут, однако открыть счет смогли лишь на 25-й минуте благодаря автоголу. Головин почти от лицевой линии выполнил прострел, который попытался прервать защитник соперника Микеле Чеволи, но переправил мяч в ворота. Почти сразу же счет стал более комфортным для российской сборной - главный судья матча Мохаммед Аль-Хаким ошибочно посчитал, что нарушение правил на Головине было в штрафной площади, и назначил пенальти, который уверенно реализовал капитан российской сборной Дзюба. До перерыва сборная России отличилась еще дважды - после передачи пяткой в исполнении Антона Миранчука дебютный гол за национальную команду забил Кудряшов. Спустя пять минут все тот же Миранчук уже собственными силами завершил затяжную позиционную атаку команды - 4:0. После перерыва сборная России продолжила контролировать игру и владеть преимуществом, но снова не могла долго забить. Всплеск результативности произошел в последние 20 минут матча: Дзюба после комфортного навеса Головина и добивания нереализованного пенальти довел число собственных голов в этой игре до четырех. Также дублем отметился вышедший на замену Федор Смолов. Второй из его мячей позволил сборной России обновить собственный рекорд по результативности в отдельно взятом матче. "Мы играли сегодня правильно и сумели воплотить это в голы", - резюмировал после игры Черчесов. Сборная Сан-Марино не смогла нанести ни одного удара по воротам россиян и продлила безголевую серию до 642 дней. В последний раз игрок этой сборной отличился 4 сентября 2017 года - защитник Мирко Палацци играл вечером в субботу и против сборной России. Главный тренер команды Сан-Марино итальянец Франко Варрелла после матча отметил уровень сборной России. "Мы ожидали, что матч станет болезненным для нас и сборная России захочет забить больше семи голов. Последний чемпионат мира показал, что Россия, безусловно, входит в восьмерку сильнейших сборных мира. Она очнулась от летаргического сна, есть и ритм, и техника, и качество игры", - сказал Варрелла. Тренировка для сборной России После игры бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил, что игра со слабым соперником полезна для национальной команды. "Победа есть победа, всегда приятно побеждать, тем более установили рекорд. Конечно, сборная Сан-Марино - слабенькая команда, тем не менее наша сборная провела очень хорошую тренировку, игроки очень ответственно подошли к матчу, несмотря на слабость соперника. Надо идти дальше и выходить из группы, говорить о каких-то тактических нюансах и индивидуальном мастерстве нет смысла, потому что сборная Сан-Марино является слабейшей в европейском футболе, но победа есть победа, поэтому всех поздравляю", - сказал Газзаев.