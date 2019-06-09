Россиянин Петр Ян одержал победу на турнире UFC 238

ТАСС, 9 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, который прошел в Чикаго (США, штат Иллинойс).

Поединок в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) продолжался все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Ян дважды отправлял соперника в нокдаун - в концовках первого и второго раундов.

Бой между Яном и Риверой вошел в основной кард турнира UFC 238. Главным боем вечера станет поединок между американцем Генри Сехудо и бразильцем Марлоном Мораесом за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе.

На счету 26-летнего россиянина теперь 15 побед при 1 поражении в ММА. Он провел пятый бой в UFC и одержал пятую победу. В активе 29-летнего Риверы 22 победы и 4 поражения в ММА.

В андеркарде UFC 238 россиянин Григорий Попов проиграл нокаутом американцу Эдди Уайнленду. В активе россиянина 13 побед и 2 поражения в ММА, он провел первый поединок в UFC.