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Российский боец Ян заявил, что готов драться за титул UFC

В воскресенье он одержал пятую победу подряд в рамках организации

ТАСС, 9 июня. Российский боец Петр Ян готов драться за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он заявил в октагоне после поединка в Чикаго.

В воскресенье Ян единогласным решением судей победил американца Джимми Риверу в поединке легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) на турнире UFC 238.

"Мне неважно, кто будет чемпионом, Марлон Мораес или Генри Сехудо. Дайте мне титульный бой", - сказал Ян. Он также добавил, что считает Риверу сильным и стойким оппонентом.

Мораес и Сехудо встретятся в главном бою UFC 238. Победителю достанется вакантный пояс в легчайшем весе.

На счету 26-летнего Яна 15 побед при 1 поражении в ММА. Он провел пятый бой в UFC и одержал пятую победу. Россиянин входит в топ-10 бойцов UFC в своей весовой категории.

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