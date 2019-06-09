Боксер Головкин заявил, что готов к бою против мексиканца Альвареса

В ночь на воскресенье Головкин одержал победу нокаутом в четвертом раунде поединка в весовой категории до 74,4 кг против канадца Стива Роллса в Нью-Йорке. Поединок с Роллсом стал первым для Головкина по контракту со стриминговой платформой DAZN.

"Вы знаете, с кем я хочу драться. Я готов к сентябрю, я готов к бою с "Канело" [Саулем Альваресом]. Приведите его ко мне, это большой бизнес, я получил хороший опыт в первых двух боях, сделал выводы, для меня не так важны пояса, я просто хочу у него его выиграть", - сказал Головкин.

Головкин впервые вышел на ринг после того, как в сентябре 2018 года проиграл мексиканцу и расстался с титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В послужном списке 37-летнего казахстанца теперь 39 побед (35 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья. Весной казахстанец сменил тренера - вместо Абеля Санчеса с боксером теперь работает Джонатон Бэнкс, ранее тренировавший украинца Владимира Кличко.

28-летний Альварес провел 55 боев, в 52 из которых одержал победу (35 нокаутом), на его счету две ничьи и одно поражение. В последнем поединке мексиканец выиграл объединительный поединок за титул чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC и Международной боксерской федерации (IBF) против американца Дэниела Джейкобса в мае этого года.