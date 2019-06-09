Боец Сехудо завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

ТАСС, 9 июня. Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал победу нокаутом над бразильцем Марлоном Мораесом в бою за звание чемпиона в легчайшем весе (до 61,2 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, который прошел в Чикаго (США, штат Иллинойс).

Поединок был остановлен судьей в третьем раунде.

Бой между Сехудо и Мораесом был главным на турнире UFC 238, ранее в бою основного карда россиянин Петр Ян единогласным решением судей победил американца Джимми Риверу, на счету 26-летнего россиянина теперь 15 побед при 1 поражении в ММА. Он провел пятый бой в UFC и одержал пятую победу. В андеркарде UFC 238 35-летний российский боец Григорий Попов проиграл нокаутом американцу Эдди Уайнленду. В активе Попова 13 побед и 2 поражения в ММА, он провел первый поединок в UFC.

Сехудо является победителем Олимпийских игр 2008 года в вольной борьбе, в ММА на счету 32-летнего американца 17 боев, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. Сехудо является чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг). На счету Мораеса 29 поединков в смешанных единоборствах, 31-летний бразилец победил в 22 боях, потерпел поражение в шести и еще один поединок закончился вничью.