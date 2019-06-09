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Матч отбора ЧЕ-2020 между сборными России и Кипра рассудит итальянский арбитр Ди Белло

Игра пройдет 11 июня на стадионе "Нижний Новгород"

ТАСС, 9 июня. Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло получила назначение на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными России и Кипра. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча состоится 11 июня в Нижнем Новгороде, начало - 21:45 мск.

Помощниками арбитра будут Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервным рефери назначен Маурицио Мариани.

В таблице отборочного турнира группы I россияне занимают второе место, набрав шесть очков после трех матчей. Лидирует сборная Бельгии, в активе которой девять очков.

Отборочный турнир чемпионата Европы - 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.

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