Боец Минаков может провести следующий бой в Bellator в июле

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков может провести следующий бой в Bellator в июле. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Минаков может провести следующий бой в июле", - сказал собеседник агентства.

Минаков в феврале проиграл французу Шейку Конго в поединке организации Bellator в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) решением судей. Позднее спортсмен сообщил ТАСС, что испытывал проблемы со здоровьем в преддверии боя.

В послужном списке 34-летнего Минакова 21 победа (19 досрочно) и одно поражение.