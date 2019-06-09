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Боец Минаков может провести следующий бой в Bellator в июле

На счету спортсмена 21 победа в 22 поединках

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков может провести следующий бой в Bellator в июле. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Минаков может провести следующий бой в июле", - сказал собеседник агентства.

Минаков в феврале проиграл французу Шейку Конго в поединке организации Bellator в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) решением судей. Позднее спортсмен сообщил ТАСС, что испытывал проблемы со здоровьем в преддверии боя.

В послужном списке 34-летнего Минакова 21 победа (19 досрочно) и одно поражение.

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