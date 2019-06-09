Шаронов: футболисты "Рубина" будут играть по схеме с тремя нападающими

ТАСС, 9 июня. Исполняющий обязанности главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что при нем команда будет играть по схеме с четырьмя защитниками, тремя полузащитниками и тремя нападающими (4-3-3). Слова Шаронова приводит пресс-служба команды.

5 июня "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева, а 6 июня Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В сезоне-2018/19 "Рубин" занял 11-е место, набрав 36 очков. В активе команды семь побед и 15 ничьих, еще восемь встреч клуб проиграл.

"Мне нравится комбинационный футбол, но есть определенные нюансы. Всегда нужно отталкиваться от игроков, которые есть, и их сильных качеств. Основная схема - 4-3-3, я планирую четыре защитника, все зависит от расположения игроков, дело не в самой схеме, а в игроках", - заключил он.

Он также отметил, что бывший наставник команды Бердыев помог ему стать настоящим футболистом. "Курбан Бекиевич сыграл колоссальную роль в моей жизни, я благодарен судьбе за то, что я встретил этого тренера. Он сделал из меня игрока, поменял отношение к футболу", - сказал Шаронов.

По словам Шаронова, клуб играет в его жизни важную роль, а в будущем он постарается сделать все возможное для благополучия команды. "Для меня Казань и футбольный клуб "Рубин" - эта большая часть моей жизни, больше чем честь. Я очень рад, что продолжаю работать после завершения карьеры в "Рубине", сначала делал академию, потом - молодежную команду, теперь, так сложилось, что в основной команде. Для меня этот клуб очень важен, я хочу максимально приносить ему пользу", - добавил 42-летний Шаронов.

Шаронов выступал за "Рубин" в периоды с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014-й, завершив в клубе игровую карьеру. В составе команды он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).