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Футбол в России

СМИ: Дзагоев близок к подписанию контракта с мексиканским клубом "Тигрес"

Контракт 28-летнего полузащитника с ЦСКА истекает летом
Алан Дзагоев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Алан Дзагоев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 9 июня. Полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в мексиканском "Тигресе". Об этом сообщил мексиканский портал eluniversal.com.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом истекает летом.

По информации издания, мексиканский клуб может оформить переход Дзагоева в предстоящее летнее трансферное окно. Отмечается, что "Тигрес" может получить игрока в качестве свободного агента. Дзагоев может стать первым россиянином, который выступит в мексиканском чемпионате. Стоимость игрока, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в €13 млн.

Дзагоев провел за ЦСКА в сезоне-2018/19 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В феврале 2019 года полузащитник перенес операцию в связи с травмой передней крестообразной связки правого колена, в настоящее время он проходит восстановление. Вместе с московской командой он становился трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В сборной России Дзагоев выступает с 2008 года, всего он провел 59 встреч за национальную команду, в которых забил девять мячей.

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