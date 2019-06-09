Гроссмейстер Шипов отметил, что не уверен в победе Горячкиной на турнире претенденток

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Международный гроссмейстер Сергей Шипов отметил, что не уверен в итоговой победе российской шахматистки Александры Горячкиной на турнире претенденток в Казани. Такое мнение Шипов высказал ТАСС в воскресенье.

По итогам семи туров 20-летняя Горячкина набрала 5,5 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице. Второе место делят Нана Дзагнидзе и Екатерина Лагно (по 4), далее идут Александра Костенюк, Валентина Гунина и сестры Анна и Мария Музычук (по 3). Замыкает таблицу Тань Чжунъи (2,5).

"То, что Горячкина идет в лидерах - предсказуемое явление, она с самого начала года успешно и стабильно выступает. Удивляет отрыв. Самая молодая шахматистка турнира, больше энергетики, чем у остальных, плюс колоссальная мотивация. В Казани собрались очень титулованные шахматистки, три чемпионки мира, мне кажется, эффект вдохновения сказывается", - отметил Шипов.

"У нее очень крепкая нервная система, пока она "сдает экзамен на пять" и впечатляет. Но как знать, иногда молодые и резвые вырываются вперед на старте, а ближе к финишу их не хватает. Так что, полной уверенности в победе Горячкиной нет", - подчеркнул собеседник агентства.

Основной конкуренткой Горячкиной Шипов считает другую россиянку Лагно. "Лагно в каждой партии имеет шансы на выигрыш, семь раз были шансы на победу, ей чуть-чуть не хватает запаса энергии, на четвертом и тем более пятом часу игры видно, что не удается полностью погрузиться в позицию и нанести решающий удар. В любом случае, она заслуживает самых громких аплодисментов, у нее высокий класс, она серьезно работает. Второй круг предъявляет еще более сложные требования к выдержке, выносливости и умению восстанавливаться", - пояснил эксперт.

Турнирная ситуация может сильно измениться

Сестры Музычук, представляющие Украину, в первых четырех партиях проиграли по два раза при двух ничьих. В последних трех турах они одержали по победе и дважды сыграли вничью, а в восьмом туре сыграют между собой.

"Я считал сестер Музычук самыми опасными конкурентками наших шахматисток. Наверное, сказывается нервное напряжение, они оказались не готовы психологически. В шахматном плане их класс сомнений не вызывает. Но они начали подавать признаки жизни и последние партии проводят очень хорошо, так что, если одержат пару побед, то ситуация может измениться", - отметил Шипов.

"Важно, что всем предстоят личные встречи с конкурентками, а поражение в личной встрече резко меняет ситуацию. Безусловно на победу будут претендовать Горячкина, Дзагнидзе и Лагно. Но думаю, что из группы преследователей кто-то подтянется, но не могу сказать кто - может быть всякое", - заключил собеседник агентства.

По итогам турнира участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если после заключительного тура две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая.