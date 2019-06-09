Чемпион мира по гребле Жестков стал 10-м российским атлетом, отбывающим наказание за ЭПО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года по гребле на байдарках-четверках на дистанции 1000 м Олег Жестков, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стал десятым российским спортсменом, отбывающим в настоящее время наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации 32-летнего гребца отсчитывается с 7 мая 2019 года. За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от спорта на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Евгений Хохлов, Александр Яргунькин и Ксения Савина, гребцы Ксения Ямаева (Волкова) и Алексей Коровашков, велосипедист Александр Бударагин и пловчиха Олеся Моисеева.

Жестков имеет в своем активе бронзу чемпионата мира 2011 года на дистанции 1000 м, две золотые награды летней Универсиады 2013 года на дистанциях 1000 м и 500 м. Также он принимал участие в Олимпиаде-2016.

В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова и Евгений Дементьев, ведущие отечественные биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых и Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем. Из-за этого некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за ЭПО Логинов вернулся в спорт и сейчас борется за медали.