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Голкипер сборной Сан-Марино по футболу поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Элиа Бенедеттини пропустил девять мячей в матче со сборной России
Элиа Бенедеттини Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Элиа Бенедеттини
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 июня. Вратарь сборной Сан-Марино по футболу Элиа Бенедеттини выразил благодарность российским болельщикам, которые поддержали его после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Встреча Россия - Сан-Марино проходила в субботу на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске и завершилась победой хозяев со счетом 9:0. "Спасибо всем российским болельщикам. Ваши многочисленные сообщения сделали плохой вечер чуть более приятным. Я бы хотел ответить каждому из вас, но это невозможно, обнимаю каждого из вас", - написал Бенедеттини в Instagram.

В турнирной таблице группы I команда Сан-Марино занимает последнее место, не набрав ни одного очка в трех  матчах. Сборная России идет на втором месте, имея в активе шесть очков, лидирует команда Бельгии (9 очков).

В следующем туре отборочного турнира сборная Сан-Марино сыграет против команды Казахстана, встреча состоится 11 июня. Команда России в тот же день проведет матч против сборной Кипра. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

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