{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Тренер английского ФК "Лейтон Ориент" Джастин Эдинбург умер на 50-м году жизни

Бывший защитник "Тоттенхэма" пережил остановку сердца пять дней назад

ТАСС, 9 июня. Главный тренер английского футбольного клуба "Лейтон Ориент" и бывший защитник "Тоттенхэма" Джастин Эдинбург скончался в возрасте 49 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Тоттенхэма".

Эдинбург скончался спустя пять дней после того, как перенес остановку сердца. Три недели назад, 19 мая, футболисты "Лейтон Ориента" праздновали возвращение клуба в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии, выиграв главный турнир Национальной лиги.

Эдинбург возглавил клуб в 2017 году, до этого специалист также работал в таких английских клубах, как "Нортгемптон Таун", "Джиллингем", "Ньюпорт Каунти", "Рашден энд Даймондс" и "Грейс Атлетик".

В качестве футболиста Эдинбург выступал за "Тоттенхэм" с 1990 по 2000 год, в составе клуба он стал обладателем Кубка Англии (1991) и Кубка лиги (1999). Также он в разные голы представлял другие английские клубы, как "Саутенд Юнайтед", "Портсмут" и "Биллерики Таун".

Европейские игры-2019
Легкоатлеты РФ смогут выступить на Играх в Минске только при наличии нейтрального статуса
Права выступать на зарубежных стартах имеют российские легкоатлеты, которые прошли проверку IAAF
Читать полностью