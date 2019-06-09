Тренер английского ФК "Лейтон Ориент" Джастин Эдинбург умер на 50-м году жизни

ТАСС, 9 июня. Главный тренер английского футбольного клуба "Лейтон Ориент" и бывший защитник "Тоттенхэма" Джастин Эдинбург скончался в возрасте 49 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Тоттенхэма".

Эдинбург скончался спустя пять дней после того, как перенес остановку сердца. Три недели назад, 19 мая, футболисты "Лейтон Ориента" праздновали возвращение клуба в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии, выиграв главный турнир Национальной лиги.