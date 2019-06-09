Тренер английского ФК "Лейтон Ориент" Джастин Эдинбург умер на 50-м году жизни

ТАСС, 9 июня. Главный тренер английского футбольного клуба "Лейтон Ориент" и бывший защитник "Тоттенхэма" Джастин Эдинбург скончался в возрасте 49 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Тоттенхэма".
Эдинбург скончался спустя пять дней после того, как перенес остановку сердца. Три недели назад, 19 мая, футболисты "Лейтон Ориента" праздновали возвращение клуба в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии, выиграв главный турнир Национальной лиги.
This really shows just how loved Tottenham Hotspur FA Cup and League Cup winner Justin Edinburgh was at Leyton Orient Football Club.— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) 9 июня 2019 г.
RIP #THFC #COYSpic.twitter.com/CJYuVl9MJR
Эдинбург возглавил клуб в 2017 году, до этого специалист также работал в таких английских клубах, как "Нортгемптон Таун", "Джиллингем", "Ньюпорт Каунти", "Рашден энд Даймондс" и "Грейс Атлетик".
В качестве футболиста Эдинбург выступал за "Тоттенхэм" с 1990 по 2000 год, в составе клуба он стал обладателем Кубка Англии (1991) и Кубка лиги (1999). Также он в разные голы представлял другие английские клубы, как "Саутенд Юнайтед", "Портсмут" и "Биллерики Таун".