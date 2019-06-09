СМИ: футболист Гризманн может продолжить карьеру в ПСЖ

ТАСС, 9 июня. Выступавший в прошедшем сезоне за испанский "Атлетико" чемпион мира Антуан Гризманн может продолжить свою карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британский портал Goal.

15 мая 2019 года французский нападающий объявил об уходе из "Атлетико", где он играл с 2014 года.

По информации издания, руководство ПСЖ может провести обмен Гризманна на уругвайского нападающего Эдинсона Кавани. Утверждается, что главным претендентом на француза является испанская "Барселона". Отмечается, что сам француз уже знает, где он будет играть в предстоящем сезоне.

За "Атлетико" нападающий провел всего 257 матчей во всех турнирах, в которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач. С клубом он стал победителем Лиги Европы (2018), Суперкубка УЕФА (2018), а также обладателем Суперкубка Испании (2014). В сезоне-2015/16 француз был признан лучшим игроком чемпионата Испании, в 2016 году стал футболистом года во Франции. Также француз выступал за испанский "Реал Сосьедад".

В составе национальной команды он выступает с 2014 года, нападающий провел 70 матчей, в которых забил 29 голов. Гризманн был признан лучшим игроком чемпионата Европы 2016 года, завоевав с командой серебро. На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, нападающий в составе национальной команды стал победителем турнира, он был лучшим по системе "гол+пас", в семи матчах забив 4 гола и отдав 2 голевых паса. В 2018 году Гризманн стал обладателем "Бронзового мяча", который вручается игроку, занявшему третье место в голосовании за "Золотой мяч" (приз лучшему футболисту года в мире).