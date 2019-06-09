Легкоатлеты РФ смогут выступить на Играх в Минске только при наличии нейтрального статуса

МОНАКО, 9 июня. /ТАСС/. Право выступить на Европейских играх - 2019 имеют только те российские легкоатлеты, которые предварительно получили право участвовать в международных стартах. Об этом сообщила на пресс-конференции директор по связям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Джеки Брок-Дойл.

6 июня Олимпийский комитет России (ОКР) на своем официальном сайте опубликовал фамилии 225 спортсменов, которые были включены в состав сборной России на II Европейские игры. В документе также отмечено, что в составе возможны изменения. В список включены около 20 легкоатлетов, часть из которых пока не имеет от IAAF разрешения выступать на зарубежных стартах. В воскресенье IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Европейские игры - это событие национальных олимпийских комитетов, оно вне нашей юрисдикции. Будет так, как было во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро", - заметил глава IAAF Себастьян Коу. "Но речь идет только о тех легкоатлетах, которые имеют разрешение выступать на международных соревнованиях", - добавила Брок-Дойл.

По словам Брок-Дойл, на Игры в Минск могут поехать только те атлеты, которые предварительно указали этот старт в своей заявке на нейтральный статус.

В связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики в ноябре 2015 года российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса, который присваивает после перепроверки IAAF.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.