WADA 18 июня передаст IAAF большую часть данных допинг-проб из московской лаборатории

МОНАКО, 9 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 18 июня передаст независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) большую часть данных о допинг-пробах московской лаборатории. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен.

В воскресенье Андерсен представил доклад на заседании совета IAAF в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения ВФЛА. По его словам, вопрос восстановления ВФЛА в правах будет рассмотрен после получения результатов перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.

"Рабочая группа также проинформировала совет, что есть прогресс по второму важному пункту восстановления - изучению базы данных LIMS. WADA получило базу данных и пробы из московской лаборатории, большинство материалов оно передаст AIU 18 июня", - сказал Андерсен.

"Пока не известно, насколько долго продлится изучение этих данных", - добавил он.