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IAAF объявила о смене названия и логотипа организации

Теперь организация будет называться World Athletics
Новый логотип Международной ассоциации легкоатлетических федераций Пресс-служба IAAF
Описание
Новый логотип Международной ассоциации легкоатлетических федераций
© Пресс-служба IAAF

МОНАКО, 9 июня. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение изменить название и логотип организации. Об этом сообщила пресс-служба IAAF.

Новое название организации - World Athletics. Вместе с названием изменился и логотип IAAF, который существовал более 100 лет.

"Мы надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь к легкой атлетике новое поколение молодежи. Теперь мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая изменяющийся характер спорта. Также он может привлечь внимание спортсменов, героев нашего вида спорта", - сказал президент IAAF Себастьян Коу.

Новый фирменный стиль начнет использоваться после чемпионата мира, который завершится 6 октября. Ожидается, что тогда конгресс одобрит изменение имени организации.

Дизайн логотипа состоит из трех основных элементов: "W" - мир, также это символизирует руки спортсмена, празднующие победу; "A" - легкая атлетика, элемент представляет собой спортсмена, настраивающегося на забег; дуга над элементами, которая представляет объединенное сообщество легкой атлетики. Логотип также включает в себя беговую дорожку, которая символизирует желание постоянно двигаться вперед.

Процесс ребрендинга начался в январе 2018 года, когда IAAF пригласила пять глобальных брендов и маркетинговых агентств. После этого прошел процесс консультаций, где федерации, партнеры, спортсмены и вещатели предоставили отзывы об изменениях до того, как окончательный вариант был представлен совету IAAF.

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