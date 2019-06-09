IAAF объявила о смене названия и логотипа организации

МОНАКО, 9 июня. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение изменить название и логотип организации. Об этом сообщила пресс-служба IAAF.

Новое название организации - World Athletics. Вместе с названием изменился и логотип IAAF, который существовал более 100 лет.

"Мы надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь к легкой атлетике новое поколение молодежи. Теперь мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая изменяющийся характер спорта. Также он может привлечь внимание спортсменов, героев нашего вида спорта", - сказал президент IAAF Себастьян Коу.

Новый фирменный стиль начнет использоваться после чемпионата мира, который завершится 6 октября. Ожидается, что тогда конгресс одобрит изменение имени организации.

Дизайн логотипа состоит из трех основных элементов: "W" - мир, также это символизирует руки спортсмена, празднующие победу; "A" - легкая атлетика, элемент представляет собой спортсмена, настраивающегося на забег; дуга над элементами, которая представляет объединенное сообщество легкой атлетики. Логотип также включает в себя беговую дорожку, которая символизирует желание постоянно двигаться вперед.

Процесс ребрендинга начался в январе 2018 года, когда IAAF пригласила пять глобальных брендов и маркетинговых агентств. После этого прошел процесс консультаций, где федерации, партнеры, спортсмены и вещатели предоставили отзывы об изменениях до того, как окончательный вариант был представлен совету IAAF.