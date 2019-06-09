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Сборные по футболу

Итальянские футболистки обыграли команду Австралии в матче чемпионата мира

Два мяча забила Барбара Бонансеа
Футболистки сборной Италии EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Футболистки сборной Италии
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 9 июня. Сборная Италии победила команду Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Гол в составе австралийской команды забила Саманта Керр (22-я минута). За сборную Италии дублем отметилась отличилась Барбара Бонансеа (56, 90).

Команды выступают в группе С вместе со сборными Бразилии и Ямайки, матч между ними пройдет позднее в воскресенье. В следующем туре национальная команда Австралии встретится со сборной Бразилии (13 июня), ямайские футболистки сыграют против сборной Италии (14 июня).

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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