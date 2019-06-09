Российские легкоатлеты сохраняют возможность выступить на ЧМ-2019 под флагом страны

МОНАКО, 9 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Легкоатлеты из России сохраняют возможность выступить на чемпионате мира 2019 года в Катаре по флагом страны. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье принял решение продлить отстранение ВФЛА, поскольку проверка базы данных и допинг-проб российских легкоатлетов с 2011 по 2015 год, которая была получена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из московской лаборатории, еще не завершена. Отстранение ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года, не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.

"Я сразу оговорился, что рекомендацию восстановить ВФЛА мы можем сделать как на очередном заседании в сентябре, так и раньше, - сказал Андерсен. - Это означает, что если все условия восстановления будут выполнены, к примеру, завтра, то мы соберем рабочую группу и вынесем решение на рассмотрение совету".

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Очередное заседание совета IAAF намечено на 23 сентября.

Ранее Андерсен сообщил, что основную часть данных из московской лаборатории IAAF получит 18 июня. При этом глава рабочей группы затруднился ответить, сколько времени займет изучение этой базы данных.