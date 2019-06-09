Тренер Шубенкова еще за два дня до начала совета верил, что ВФЛА ждет восстановление

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов изначально верил в то, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет в июне восстановлена в своих правах, однако после публикации Reuters его надежда на положительный исход дела исчезла. Об этом Клевцов сообщил ТАСС в воскресенье.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета IAAF в Монако, члены которого впоследствии в 11-й раз приняли решение о продлении отстранения.

"Еще до середины этой недели у меня была надежда, что нашу федерацию восстановят. Пусть частично, пусть условно, но восстановят. Но после того, как вышло это псевдо-расследование в Reuters, мой оптимизм сразу иссяк", - признался Клевцов.

6 июня агентство Reuters сообщило о том, что, по имеющейся у него информации, дисквалифицированный на десять лет Владимир Мохнев продолжает тренировать спортсменов.

"Посмотрите, фотографии с Мохневым сделаны 16 мая, но материал был опубликован накануне очень важного для нас совета IAAF. Разве это корректная журналистская работа? Нет, все было рассчитано и сделано специально под совет, как это происходило и в прошлые годы", - считает тренер.

Мохнев был уличен в нарушении правил IAAF, касающихся владения и сбыта запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. Специалист был личным тренером информатора WADA Юлии Степановой, которая со своим мужем Виталием выступила в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг". Авторы фильма утверждали, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Фильм повлек расследование и последующее отстранение сборной России по легкой атлетике от международных стартов, включая Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.