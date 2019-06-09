IAAF заявила, что не намерена искусственно затягивать процесс восстановления ВФЛА

МОНАКО, 9 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не намерена искусственно затягивать процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС заявил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

Совет IAAF в воскресенье принял решение продлить отстранение ВФЛА, поскольку проверка базы данных и допинг-проб российских легкоатлетов за период 2011-2015 годы, которые были получены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из московской лаборатории, еще не завершена. Отстранение ВФЛА длится с ноября 2015 года, оно не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны.

"Как только мы получим отчет из Athletics Integrity Unit [о результатах перепроверки проб], то будем действовать быстро. Мы не заинтересованы в том, чтобы и дальше затягивать этот процесс, мы считаем, что он и так длится очень долго. Мы бы действительно хотели, чтобы эта ситуация разрешились", - сказал Андерсен.

Athletics Integrity Unit (AIU) - организация IAAF, которая будет заниматься проверкой полученных из WADA данных. Ожидается, что большая часть информации поступит в AIU 18 июня.

Ранее Андерсен не исключил, что российские легкоатлеты сохраняют возможность выступить под флагом страны на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября. Следующее очередное заседание совета IAAF намечено на 23 сентября, однако руководящий орган может рассмотреть вопрос восстановления членства ВФЛА на внеплановом заседании, если рабочая группа во главе с Андерсеном будет готова вынести новую рекомендацию по этому вопросу.