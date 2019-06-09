IAAF: дело Мохнева не стало определяющим в вопросе продления отстранения ВФЛА

МОНАКО, 9 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дело российского тренера Владимира Мохнева, который продолжает работать со спортсменами, несмотря на отстранение, не стало определяющим при вынесении решения о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС заявил в воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Совет IAAF в воскресенье принял решение продлить отстранение ВФЛА, поскольку проверка базы данных и допинг-проб российских легкоатлетов с 2011 по 2015 год, которые были получены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из московской лаборатории, еще не завершена. Также было указано на публикацию агентства Reuters, которое 6 июня сообщило, что дисквалифицированный за допинговые нарушения на десять лет Мохнев продолжает тренировать спортсменов.

"Речь не о Мохневе, это дело стало лишь дополнительной составляющей вопроса, - сказал Андерсен. - В основе решения лежит иной, главный критерий - предоставление доступа к базе данных LIMS из московской лаборатории. Athletics Integrity Unit получит доступ к этим данным 18 июня".

Athletics Integrity Unit (AIU) - организация IAAF, которая будет заниматься проверкой полученных из WADA данных. Ожидается, что большая часть информации поступит в IAAF 18 июня.

Отстранение ВФЛА длится с ноября 2015 года, оно не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.