Шляхтин: ВФЛА продолжит системную работу, основанную на нулевой терпимости к допингу

"В условленный срок [до 1 июня] была выплачена задолженность ВФЛА перед IAAF, сумма долга значительная - $3,22 млн, но мы смогли решить этот вопрос, сделали все возможное, чтобы подойти к совету IAAF в Монако во всеоружии, - сказал Шляхтин. - Мы начинали восстановление с 40 критериев дорожной карты, потом цифра критериев и требований выросла до 204, на сегодняшний день все критерии дорожной карты выполнены. Передача проб московской лаборатории в WADA [Всемирное антидопинговое агентство] произошла в срок, сама база данных LIMS и пробы изучаются специалистами WADA, данный вопрос в компетенцию ВФЛА не входит, хотя и является ключевым. Ранее предполагалось, что IAAF не будет увязывать результаты перепроверки проб с восстановлением федерации, сейчас ситуация изменилась, в этом вопросе нам остается только ждать".

"В сегодняшнем решении совета IAAF было отмечено, что в российской легкой атлетике есть болевые вопросы, связанные с отстраненными тренерами и специалистами. Говоря об этом, мы понимаем, что речь идет об изменении антидопинговой культуры, но здесь необходимо отдавать отчет в том, что это весьма продолжительные процессы, системная работа в этом отношении нами ведется, мгновенно изменить ситуацию невозможно, важна решимость это сделать, а она у нас есть. Я хотел бы подчеркнуть, что в сотрудничестве с Министерством спорта, Олимпийским комитетом России, РУСАДА [Российским антидопинговым агентством] и региональными федерациями ВФЛА сделала все возможное, чтобы эти тренеры и специалисты были отстранены от профессиональной деятельности в спорте. По вновь появившимся в журналистских расследованиях фактах ВФЛА оперативно проинформировала региональную федерацию, региональное спортивное руководство и РУСАДА, которое сейчас ведет расследование, факт того, что нарушения были еще необходимо доказать", - отметил глава ВФЛА.

Также Шляхтин заявил, что ключевым в восстановлении ВФЛА является вопрос проверки допинг-проб московской лаборатории. "Следующий совет пройдет в конце сентября, было отмечено, что решение может быть принято и раньше, но ключевым в повестке нашего восстановления я вижу вопрос, касающийся проверки проб, сколько он может продлиться, неизвестно. Мы же со своей стороны будем продолжать системную работу, основанную на нулевой терпимости к допингу. В самое ближайшее время состоится моя очередная встреча с рабочей группой IAAF, в настоящий момент мы находимся на стадии согласования времени и даты встречи", - заключил президент ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов, в их числе чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (спринтерский бег с барьерами).