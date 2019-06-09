Свищев: отстранение ВФЛА может стать поводом для истерии вокруг России перед ОИ-2020

В воскресенье глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета IAAF в Монако, члены которого впоследствии в 11-й раз приняли решение о продлении отстранения. Российские спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе до тех пор, пока специальный антидопинговый орган IAAF не закончит проверку данных из московской лаборатории.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ситуация со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) может стать поводом для истерии с допуском сборной России на Олимпийские игры в Токио. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"К сожалению, сбывается худший сценарий, который нам рисовали СМИ - федерация не восстановлена, - сказал Свищев. - Это может быть первым звоночком новой волны истерии, когда будут требовать недопуска нашей команды к летним Олимпийским играм. Это может стать не очень хорошей новостью".

Свищев также добавил, что база данных московской антидопинговой лаборатории не может иметь отношения к статусу ВФЛА.

"Это для меня удивительно, - сказал парламентарий. - Какая связь ВФЛА и московской лабораторией, РУСАДА, ВАДА и так далее? Этого я не могу себе представить. Но, даже если представить, что в результатах тестов антидопинговой лаборатории может попасться какая-то легкоатлетическая история, то к сегодняшней ситуации это не имеет отношения".

ВФЛА необходимо быть жесткой

Говоря о якобы работающих отстраненных тренерах, Свищев отметил, что ВФЛА необходимо действовать жестко.

"Не могу понять, почему ВФЛА не проявила волю и жестко не поставила вопрос их не допускать?! Либо не сделала так, чтобы полностью откреститься от этих тренеров, которые официально являются дисквалифицированными. Тем более, что все знали, что это может аукнуться", - отметил собеседник агентства.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов, в их числе чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (спринтерский бег с барьерами).

Олимпийские игры - 2020 пройдут в Токио с 25 июля по 9 августа.