Организаторы Roland Garros попросили сотрудников заполнить трибуны на субботних матчах

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Франции попросили сотрудников заполнить пустые места на трибунах главного корта во время субботних матчей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

Агентство получило копию электронного письма, адресованного сотрудникам Французской федерации тенниса, в котором говорится, что они могут официально присутствовать на субботних матчах. "Из-за изменений в расписании на 8 июня руководство турнира имеет право разрешить сотрудникам Французской федерации тенниса занимать места на трибунах с 12:00 и присутствовать на мужском полуфинале и женском финале", - говорится в письме.

По информации источника, во время полуфинального матча между австрийцем Домиником Тимом и сербом Новаком Джоковичем (6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5) и финального матча между австралийкой Эшли Барти и чешкой Маркетой Вондроушовой (6:1, 6:3) организаторы попросили сотрудников заполнить пустые корпоративные места, требуя, чтобы те оставались осторожными и снимали свою аккредитацию.

Места, отведенные для официальных лиц и корпоративных спонсоров, часто бывают пустыми на главном корте Открытого чемпионата Франции, так как владельцев билетов больше привлекает сама атмосфера турнира, а не теннис. К примеру, эти трибуны были пустыми, когда в пятницу в полуфинале играли испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер (6:3, 6:4, 6:2).

В воскресенье организаторы заявили, что рассматривают возможность внедрения системы повторной бронировки мест, аналогичной той, что есть в авиакомпаниях и отелях, чтобы обеспечить занятость мест.

Турнир в Париже завершится 9 июня. Общий призовой фонд Roland Garros составляет €42,66 млн.