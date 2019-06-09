Сборная Англии по футболу стала бронзовым призером Лиги наций, обыграв команду Швейцарии

ТАСС, 9 июня. Сборная Англии одержала победу над командой Швейцарии по пенальти в матче за третье место футбольной Лиги наций. Встреча прошла в португальском городе Гимарайнш.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти победили англичане - 6:5. В конце второго тайма сборная Англии забила гол, отличился вышедший на замену вместо Гарри Кейна Каллум Уилсон. Однако мяч был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), арбитры зафиксировали нарушение правил со стороны Уилсона.

Победитель первого розыгрыша Лиги наций определится позднее в воскресенье. В 21:45 мск в Порту начнется решающий матч между сборными Португалии и Нидерландов. Португальцы в полуфинале обыграли команду Швейцарии со счетом 3:1, а голландцы с тем же счетом в дополнительное время переиграли англичан.