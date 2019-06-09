Шахматистка Горячкина укрепила лидерство в турнире претенденток после победы над Костенюк

ТАСС, 9 июня. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Александрой Костенюк в партии восьмого тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам. Соревнование проходит в Казани.

В других партиях восьмого тура вничью сыграли сестры Анна и Мария Музычук с Украины, а также россиянки Екатерина Лагно и Валентина Гунина. Еще в одной партии китаянка Тань Чжунъи оказалась сильнее грузинки Наны Дзагнидзе.

По итогам восьми туров Горячкина укрепила лидерство в турнирной таблице, набрав 6,5 очка, далее идут Лагно (4,5), Дзагнидзе (4), Гунина, Анна и Мария Музычук, Тань Чжунъи (по 3,5), Костенюк (3). Партии девятого тура состоятся 10 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.