Студенты Тюменского государственного университета выиграли региональный этап фестиваля ГТО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Победителями регионального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди студентов образовательных организаций высшего образования стали учащиеся Тюменского государственного университета. Об этом ТАСС в воскресенье рассказала руководитель центра тестирования ГТО в Тюменской области Оксана Заморова.

Мероприятие прошло в Тюмени 8 и 9 июня.

"В соревнованиях приняли участие 29 студентов двух вузов - Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета, это наши самые крупные университеты. Победу с небольшим преимуществом в набранных очках одержала команда Тюменского государственного университета, ребята в сентябре поедут в Челябинск на всероссийский этап фестиваля ГТО. Каждый участник должен был пройти 11 испытаний, включая стрельбу из пневматической винтовки, метание снаряда, плавание, наклоны, подтягивания, отжимания, поднимание туловища, бег на короткие и длинные дистанции, челночный бег и другое. Все участники получили памятные кубки и почетные грамоты соответствующих степеней", - сказала Заморова.

"Самое активное участие в мероприятии приняла посол ГТО Наталья Проскурякова, она выпускница Тюменского государственного университета и известный бодибилдер. Проскурякова была на церемонии открытия и на церемонии награждения, много общалась с ребятами", - добавила Заморова.

По словам собеседницы агентства, в следующем году участие в региональном этапе должно принять большее количество вузов.