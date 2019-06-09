Российские ватерполистки заняли третье место в Суперфинале Мировой лиги

ТАСС, 9 июня. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Нидерландов и заняла третье место в Суперфинале Мировой лиги. Турнир проходит в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 10:7.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 12 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза - третье (2006, 2017, 2018).

Позднее в воскресенье пройдет финал, в котором встретятся сборные Италии и США. Победитель получит лицензию на Олимпийские игры 2020 года.