Россиянки были награждены на Гран-при по художественной гимнастике в Чехии под гимн СССР

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россиянки Дарья Трубникова и Арина Аверина получили награды на этапе Гран-при по художественной гимнастике под гимн СССР. Соревнования прошли в чешском Брно.

В многоборье Трубникова заняла первое место, Аверина - второе. Соревнования прошли в субботу.

"Когда мы стояли на пьедестале, и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн, - рассказала Аверина ТАСС. - Организаторы потом не включили российский гимн, но сегодня (следующий день соревнований - прим. ТАСС) во время награждения звучал уже наш гимн. Со мной такое произошло впервые, для меня это было необычно".

В финалах в отдельных видах Аверина в воскресенье завоевала три золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и лентой. Спортсменка отметила, что гимнасткам было сложно готовиться к выступлениям: "Условия были неплохие, но для тренировки был выделен всего один ковер - этого очень мало. В таких случаях просто нет места для того, чтобы подготовиться".

Аверина является семикратной чемпионкой Европы. Также в ее активе три золотые медали мировых первенств, два серебра и три бронзы чемпионатов мира. Трубникова является победительницей юношеских Олимпийских игр 2018 года.