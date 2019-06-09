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Организаторы Гран-при по художественной гимнастике в Чехии принесли извинения за гимн СССР

Инцидент произошел в субботу на церемонии награждения по итогам индивидуального многоборья
Арина Аверина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Арина Аверина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Организационный комитет этапа Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно принес извинения за использование гимна СССР во время церемонии награждения. Об этом сообщили ТАСС по телефону в оргкомитете турнира.

В субботу россиянка Дарья Трубникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, второе место заняла ее соотечественница Арина Аверина, третьей стала болгарка Катрин Тасева. В ходе церемонии награждения вместо гимна Российской Федерации прозвучал гимн СССР.

"Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была не намеренной", - заявили в оргкомитете турнира.

Этап Гран-при проходил в Брно с 8 по 9 июня. В финалах в отдельных видах Аверина в воскресенье завоевала три золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и лентой.

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