Организаторы Гран-при по художественной гимнастике в Чехии принесли извинения за гимн СССР

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Организационный комитет этапа Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно принес извинения за использование гимна СССР во время церемонии награждения. Об этом сообщили ТАСС по телефону в оргкомитете турнира.

В субботу россиянка Дарья Трубникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, второе место заняла ее соотечественница Арина Аверина, третьей стала болгарка Катрин Тасева. В ходе церемонии награждения вместо гимна Российской Федерации прозвучал гимн СССР.

"Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была не намеренной", - заявили в оргкомитете турнира.

Этап Гран-при проходил в Брно с 8 по 9 июня. В финалах в отдельных видах Аверина в воскресенье завоевала три золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и лентой.