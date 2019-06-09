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Английские футболистки нанесли поражение команде Шотландии в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 9 июня. Сборная Англии одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Забитыми мячами в составе английской команды отличились Никита Пэррис (14-я минута) и Эллен Уайт (40). У шотландок голом отметилась Клэр Эмсли (79). Пэррис реализовала пенальти, для назначения которого судьям потребовалось использовать систему видеоассистента рефери (VAR). В качестве видеоассистента рефери встречу провела россиянка Екатерина Курочкина, а резервным арбитром матча была Анастасия Пустовойтова.

Команды выступают в группе C вместе со сборными Японии и Аргентины, которые проведут матч в понедельник. Сборная Англии 14 июня сыграет с командой Аргентины, а футболистки из Шотландии в этот же день встретятся с японками.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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