Эксперт: Надаль в финале Roland Garros переиграл Тима по всем статьям

В воскресенье завершился Открытый чемпионат Франции, который проходил на грунтовых кортах в Париже. Победителем турнира третий год подряд и в рекордный 12-й раз стал 33-летний Надаль, победивший Тима со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. В субботу 25-летний австриец провел три сета в перенесенной встрече полуфинала против лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серба Новака Джоковича.

"Надаль подошел к этому турниру во всеоружии, в прекрасной форме, которая далеко не всегда бывает у теннисистов в нужный момент, а он был как раз на пике. Он выдавал прекрасную игру, напор, динамика, темп, надежность в ударах с вращением и прекрасное движение для его возраста помогло пройти очень серьезных соперников. Может быть, он не стал лучше бегать, чем пять лет назад, но это особо не сказалось - достойных соперников на турнире не нашлось. Тот же Джокович достаточно бледно играл с Тимом, хотя и Тим очень прибавил, был очень напорист, но по качеству игры Надаль в финале был намного разнообразнее, чаще разрывал защиту соперника, при малейшей возможности контратаковал, уверенно посылал рискованные мячи, играл острее - испанец переиграл по всем статьям и выиграл абсолютно заслуженно", - заявил Янчук.

"Тим за счет двух ошибок Надаля, которые скорее были случайными, выиграл второй сет, но нигде не доминировал по игре, неудачно обводил испанца, на что тот отвечал короткими ударами с лета. В какой-то мере три сета в субботу с Джоковичем сказались на Тиме, у него получилось бы играть плотнее, но манера и стиль игры у Надаля все равно и интереснее, и надежнее. Но Тим игрок очень высокого класса, уже побеждает Джоковича и почти достал уровень этих теннисистов. Неизвестно, кто выиграет, если они встретятся еще три-четыре раза в равных условиях", - добавил он.

Надаль стал обладателем 18-го титула серии Большого шлема. Рекордсменом по данному показателю является Роджер Федерер - 37-летний швейцарец одержал 20 побед. "Учитывая, как Надаль играет, он может еще что-то зацепить на турнирах Большого шлема, а Федерер вряд ли - когда они встречались друг с другом, была игра в одни ворота. В то же время Федерер универсальный игрок, но возраст сказывается - Надаль оказался поэнергичнее, пободрее и помоложе", - заключил Янчук.

Следующий турнир серии Большого шлема - Уимблдон - пройдет с 1 по 14 июля на травяных кортах в Лондоне. Действующими победителями турнира в одиночных соревнованиях являются немецкая теннисистка Ангелик Кербер и Джокович.