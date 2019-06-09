Американские ватерполистки стали победительницами Мировой лиги

ТАСС, 9 июня. Женская сборная США по водному поло обыграла команду Италии и заняла первое место в Суперфинале Мировой лиги. Турнир прошел в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 10:9. Победив в Суперфинале Мировой лиги, сборная США получила лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

Ранее в воскресенье в матче за третье место сборная России со счетом 10:7 одержала победу над ватерполистками из Нидерландов.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 13 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза - третье (2006, 2017, 2018).