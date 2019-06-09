Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций

Сборная Португалии в 2016 году стала победителем чемпионата Европы, также в активе команды серебро европейского первенства 2004 года, бронза чемпионатов Европы 1984-го, 2000-го и 2012-го, бронза чемпионата мира 1966 года, бронза Кубка конфедераций - 2017. Для сборной Нидерландов этот финал международного турнира стал первым с 2010 года, тогда в финале чемпионата мира голландцы уступили сборной Испании. Кроме того, голландские футболисты завоевывали серебро чемпионатов мира 1974 и 1978 годов, бронзу мирового первенства 2014 года, золото чемпионата Европы - 1988, бронзу - в 1976, 1992, 2000 и 2004 годах.

Этот розыгрыш Лиги наций, стартовавший в сентябре 2018 года, стал первым в истории. Сборная Нидерландов стала победителем группы, в которой выступали также команды Франции и Германии, а португальцы в своей группе опередили итальянцев и поляков. В полуфинале голландцы обыграли сборную Англии, а команда Португалии переиграла швейцарцев. В матче за третье место, который прошел ранее в воскресенье, сборная Англии в серии пенальти одержала победу над командой Швейцарии.

Лига наций - новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). Турнир проходит с интервалом в два года, в каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, - понижение. Кроме того, победители групп дивизионов текущей Лиги наций получат возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочной кампании, для них будет организован отдельный квалификационный турнир.

Сборная России, которая была определена в лигу В, заняла второе место в своей группе и не смогла пробиться в элитный дивизион.