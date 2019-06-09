Российские лучники начинают выступление на предолимпийском чемпионате мира

ТАСС, 10 июня. Чемпионат мира по стрельбе из лука стартует в голландском городе Хертогенбос. В течение недели будет разыграно десять комплектов медалей, а также основная часть лицензий на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Первенство пройдет в классическом луке и блочном луке - по пять комплектов наград. Спортсмены будут бороться за победу в индивидуальных и командных женских и мужских соревнованиях, а также в миксте.

Обладателями олимпийских квот в классическом луке станут первые восемь сборных в командном первенстве, а также четыре лучших спортсмена в индивидуальном первенстве, не прошедших на Олимпиаду благодаря командным квотам.

В состав сборной России вошли Ксения Перова, Елена Осипова, Инна Степанова, запасная Саяна Цыремпилова, Бэлигто Цынгуев, Артем Махненко, Эрдем Индынеев (классический лук), Елизавета Князева, Виктория Бальжанова, Наталья Авдеева, Павел Крылов, Александр Дамбаев, Антон Булаев (блочный лук). Лидером национальной команды можно назвать Перову, которая является серебряным призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и двукратной чемпионкой мира.

Цели сборной России

В беседе с ТАСС глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев отметил, что задачей отечественных лучников будет борьба за максимальное количество квот. "Главная задача - в полном составе завоевать лицензии на Игры. Конечно, желательно завоевать медали, в том числе и золотые. Чемпионат мира - это хорошая репетиция перед Олимпийским играми", - сказал Ешеев.

Чемпионат мира 2017 года в Мехико запомнился тем, что проводился после сильного землетрясения. Тогда Международная федерация стрельбы из лука не стала переносить соревнования, они состоялись в Мексике в установленные сроки. На предстоящем чемпионате в Нидерландах стихия также может преподнести климатические сюрпризы, но менее серьезные.

"Сегодня тихо, штиль, а завтра планируются гроза, дождь, молнии. Вчера и позавчера был ливень", - рассказал Ешеев.

Чемпионаты мира по стрельбе ежегодно проводились с 1931 по 1939 год, а также с 1946 по 1959 год. С 1961 года турнир проводится каждые два года. Россия не принимала мировое первенство по данному виду спорта.