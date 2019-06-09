Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона. В итоге Феттель опустился на вторую позицию, на первую переместился британский гонщик.

"Я был вынужден проехать по траве и вернуться на трассу, куда мне нужно было деться? На шинах была трава. Это его ошибка, если он решил поехать в ту сторону", - сказал Феттель.

"Нужно быть абсолютно слепым, чтобы посчитать, что можно проехать по траве и после этого контролировать машину. Мне повезло, что я не врезался в стену. Это несправедливо, несправедливо. Я зол и имею на это полное право, мне нет разницы, что об этом скажут", - сказал немецкий пилот.

В личном зачете после Гран-при Канады Хэмилтон укрепил лидерство, набрав 162 очка, вторым идет его партнер по команде финн Валттери Боттас (132), третьим - Феттель (100). Следующий этап пройдет во Франции с 21 по 23 июня.